Al via i lavori per la nuova ciclopedonale a Faenza: modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni è in programma l’allestimento di un cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Masaccio, a Faenza. L’Intervento si pone l’obiettivo di migliorare la connessione ciclabile della zona a nord della città attraverso questo nuovo percorso che connetta l’attuale percorso, dalla rotatoria di via San Silvestro/via Piero della Francesca a Via Filanda Nuova, così da mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lato sinistro (direzione monte- valle) attraverso l’allargamento di tratti di marciapiede esistenti e la posa di un cordolo, per creare un collegamento sicuro, il tutto con una nuova segnaletica orizzontale specifica. I lavori rientrano all’interno del più ampio progetto degli interventi legati agli Smart mobility network che hanno visto un primo intervento in città, già ultimato nelle scorse settimane, in viale Baccarini.

Per l’allestimento del cantiere e i conseguenti lavori sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Dalle 7 di lunedì 30 ottobre alle 19 di sabato 11 novembre (o comunque fino a termine lavori), è stato disposto il senso unico di marcia con direzione da via Filanda Nuova verso la rotatoria di via san Silvestro/via Piero della Francesca, con obbligo di svolta a destra (verso la rotatoria di via San Silvestro/via Piero della Francesca, per i veicoli che percorrono le traverse di via Masaccio. A questo si aggiunge, nello stesso periodo, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata di via Masaccio.