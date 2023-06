Al via i lavori per un nuovo tratto di pista ciclopedonale in via Ravegnana a Faenza

Dalle 7 di lunedì 26 giugno prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale nella contro-strada di via Ravegnana a Faenza, tra l’Istituto Comprensivo San Rocco e la farmacia. Per poter svolgere l’intervento, che comprende anche la realizzazione del nuovo manto stradale, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Da lunedì 26 giugno al 26 luglio è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi antistanti il campo sportivo, la farmacia e negli stalli della contro-strada di via Ravegnana. Sempre da lunedì 26 giugno fino al 26 luglio, divieto di transito dal civico 69 al civico 75. Infine, nello stesso periodo, l’accesso alla farmacia, agli ambulatori e alla scuola d’infanzia Stella Polare sarà consentito solo dall’ingresso lato Ravenna. L'accesso al plesso scolastico e al campo sportivo è assicurato dall'ingresso di Via Granarolo.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto attraverso la segnaletica temporanea di cantiere. La crono-tabella dei lavori potrebbe subire variazioni in caso di maltempo