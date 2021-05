Al via i lavori sui marciapiedi di via Calatafimi, Teano e Quarto

Gli interventi, previsti nel piano degli investimenti dell’Amministrazione comunale per gli anni 2020-2022, non comportano modifiche alla viabilità

Al via lunedì 3 maggio interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi delle vie Calatafimi, Teano e parte di quelli di via Quarto che consisteranno nel rifacimento delle pavimentazioni. Gli interventi, previsti nel piano degli investimenti dell’Amministrazione comunale per gli anni 2020-2022, non comportano modifiche alla viabilità.