Al via i lavori sulla Romea: modifiche alla viabilità

Da lunedì 1 marzo sono previste limitazioni al traffico lungo la strada statale 309 “Romea” in provincia di Ravenna. Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del piano viabile fino a mercoledì 31 marzo, nella fascia oraria dalle 7 alle 19 sarà attivo il senso unico alternato regolato da movieri per un lunghezza massima di 400 metri, in tratti saltuari, dal km 0 al km 55,730. La modifica alla circolazione non sarà attiva nei giorni festivi.

