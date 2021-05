Al via i lavori sulla variante di Alfonsine: viabilità modificata sull'Adriatica

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale, sono previste limitazioni lungo la strada statale 16 var “Variante di Alfonsine”. Da sabato 22 maggio la variante sarà chiusa al transito in direzione Ravenna con deviazione del traffico su viabilità comunale. La limitazione non si applica ai residenti di via Cuorbalestro. Contestualmente sarà inoltre chiuso al traffico lo svincolo in ingresso posto al km 5,100 sempre per chi viaggia in direzione Ravenna. La modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione, attualmente programmata per sabato 5 giugno.

