Al via i nuovi corsi per entrare nel commercio alimentare, ristorazione e bar

Tra le molteplici attività che riguardano la formazione, inizierà il 1 dicembre presso il Cescot, scuola d’impresa della Confesercenti di Ravenna, un corso rivolto a coloro che intendono iniziare una nuova attività commerciale nell’ambito del settore alimentare, del bar e della ristorazione. “Si tratta di un’area di lavoro in costante crescita, dinamica, che apre numerose opportunità professionali - spiega la responsabile dell’ente, Antonella Generini - Un corso impegnativo, della durata di 100 ore che si svolgerà 4 volte la settimana da dicembre a febbraio 2023 ma al termine si conseguirà l’attestato, necessario per avviare autonomamente un’attività nell’ambito del settore alimentare, del bar e della ristorazione”. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Cescot Ravenna, Piazza Bernini 7, tel. 0544.292711 o scrivere all’indirizzo cescot@cescotravenna.it.