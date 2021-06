Al via i vaccini per gli over 35: oltre 2000 ravennati già prenotati

Continua il riscontro positivo alla campagna vaccinale da parte degli under40 in Emilia-Romagna: alle 13 di mercoledì nella fascia di età 35-39 anni sono state quasi 37mila le prenotazioni già effettuate da Piacenza a Rimini. Nel dettaglio, sono 36.929 gli emiliano-romagnoli nati tra il 1982 e il 1986 ad aver già ricevuto data, luogo e ora della somministrazione.

Si tratta della seconda fascia di età under 40 a fissare l’appuntamento della vaccinazione contro il coronavirus: la prima sono stati i 12-19enni (i 12 anni devono essere compiuti), per cui le agende si sono aperte lunedì, e la prossima saranno i 30-34 anni, per cui le prenotazioni partiranno venerdì 11 giugno. Si proseguirà quindi in ordine anagrafico, in maniera scaglionata con finestre distanziate di due o tre giorni: lunedì 14 giugno toccherà ai 25-29enni e mercoledì 16 alla fascia 20-24. Una tabella di marcia che permetterà, per il 18 di giugno, la prenotazione a tutta la popolazione residente. E in ogni caso la possibilità di fissare l’appuntamento per la vaccinazione resta sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.

“Anche mercoledì mattina abbiamo ricevuto una importante conferma dagli emiliano-romagnoli più giovani sulla loro fiducia nella campagna vaccinale - dichiara l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini - il nostro obiettivo prioritario è l’immunità di gregge per la fine dell’estate e i ritmi di prenotazione e vaccinazione che il nostro sistema nel suo complesso sta mantenendo sono decisamente positivi. Siamo molto vicini ai 3 milioni di dosi somministrate, un traguardo che raggiungeremo oggi- conclude Donini-, e la massa critica di chi ha ricevuto almeno una dose sfiora già il 50% degli emiliano-romagnoli aventi diritto al vaccino”.

Le prenotazioni dei 35-39enni sui territori

Per quanto riguarda la suddivisione delle prenotazioni sui territori di chi è nato tra il 1982 e il 1986, alle ore 13 a Piacenza sono state 1.953, a Parma 4.903, a Reggio Emilia 3.426, 5.868 a Modena, 10.309 a Bologna, 1.373 a Imola, 2.615 a Ferrara e 6.482 nei territori di competenza dell’Azienda sanitaria della Romagna, quindi Ravenna (2.214 prenotazioni), Forlì (1.236), Cesena (1.231) e Rimini (1.774).

Bisogna considerare poi come in questa fascia di età rientrino molte persone che hanno già potuto vaccinarsi o prenotare la somministrazione per altri motivi, dal personale sanitario a quello scolastico, fino alle persone fragili che rientrano nella cosiddetta categoria 4: alle 14 di mercoledì le somministrazioni già effettuate nella fascia 30-39 anni sono state 164.577.

Le modalità di prenotazione per gli under 40

Per tutti gli under 40 sono a disposizione i consueti canali di prenotazione: di persona nei Cup o nelle farmacie con prenotazioni Cup, via web attraverso Fascicolo sanitario elettronico, AppER Salute e Cupweb, telefonicamente ai numeri predisposti dalle singole Aziende sanitarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale. Per i minorenni sono i genitori, o chi ne fa le veci, a dover effettuare la prenotazione: sarà sufficiente comunicare i dati o il codice fiscale sia dell’adulto richiedente che del minore vaccinando.