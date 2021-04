Al via i vaccini per i genitori di minori 'estremamente vulnerabili' e per chi soffre di obesità

Sono partite lunedì mattina le prenotazioni per la vaccinazione per i genitori, tutori o affidatari di minori di 16 anni di età rientranti nella categoria di “estremamente vulnerabili”

Sono partite lunedì mattina le prenotazioni per la vaccinazione per i genitori, tutori o affidatari di minori di 16 anni di età rientranti nella categoria di “estremamente vulnerabili”. Si tratta di quei minori che, non avendo ancora compiuto i 16 anni, non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età.

Per prenotarsi occorre presentare un’autocertificazione che attesti il proprio stato di genitore/tutore/affidatario e la patologia del minore che attesti la condizione di appartenenza alla categoria di “estremamente vulnerabile”. Il modulo dell’autocertificazione contenente anche l’elenco delle patologie è scaricabile dal sito di Ausl Romagna. L’autocertificazione deve essere compilata e firmata e, insieme alla copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere mostrata in fase di prenotazione e poi consegnata il giorno dell’appuntamento agli operatori del punto vaccinale. La prenotazione può essere effettuata attraverso i canali di Cup, Farmacup e Cuptel. Nel caso la prenotazione venga effettuata attraverso il Cuptel, il modulo di autocertificazione, debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato direttamente al punto vaccinale, lo stesso giorno dell’appuntamento della seduta vaccinale

Vaccinazione anti Covid per le persone in condizioni di grave obesità

Sempre da lunedì, a seguito dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni dei farmacisti, le persone in grave sovrappeso potranno eseguire in farmacia il test per l’indice di massa corporea. Qualora il risultato del test evidenzi un BMI (indice di massa corporea) maggiore di 35, la persona risulta inseribile tra la categoria degli “estremamente vulnerabili”e quindi tra i prioritari nella vaccinazione. Il farmacista provvede, quindi, a prenotare direttamente la vaccinazione, attraverso il Farmacup. Questo percorso, integra quello già avviato con i Medici di Medicina Generale, che hanno potuto segnalare all’Ausl, i propri assistiti in condizioni di grave obesità.