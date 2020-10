Al via il bando del Gal L’altra Romagna “strutture per servizi pubblici”

I beneficiari del finanziamento sono i Comuni/Enti pubblici (singoli ed associati), compresi nell’area di competenza del Gal L’Altra Romagna all’interno delle Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2014-2020. I Comuni del faentino-ravennate interessati sono: Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese (parzialmente), Faenza (parzialmente), Riolo Terme L’obiettivo del bando è contribuire allo sviluppo socio economico locale supportando innovazioni di prodotto, servizio, processo, metodo, sociali, anche attraverso l’ammodernamento del patrimonio immobiliare locale attraverso cui sostenere la creazione, miglioramento e qualificazione di servizi (pubblici, sociali, culturali, ecc.) e l’occupazione. Il bando prevede interventi volti al recupero/ampliamento ed alla valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica ed architettonica, da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche, al fine di rendere un territorio maggiormente attraente per la popolazione e per i turisti.

Tra le spese ammissibili figurano: interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ampliamento ed adeguamento, secondo le categorie di intervento ammesse dagli strumenti urbanistici per le tipologie di immobili e strutture oggetto di finanziamento, da destinare alle finalità indicate nel bando; attrezzature e strumentazioni meccaniche strettamente connesse al recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree pertinenziali quando di valenza funzionale, storica o documentale nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili; sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli immobili oggetto di intervento, limitatamente agli interventi necessari a rendere idoneo e fruibile l’immobile;7 spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili.

“Con questa seconda edizione del bando, che succede a quella già pubblicata tra fine 2017 ed inizio 2018, - dichiara il Presidente Bruno Biserni - rinnoviamo il nostro impegno a favore delle attività degli enti pubblici del nostro Appennino. Questo bando contribuisce all’attivazione e alla realizzazione di nuove attività sociali, culturali, ricreative, educative, e in generale nel supportare con i nostri mezzi il servizio pubblico, sempre più spesso correlato all’esigenza di avere spazi idonei, edifici sicuri e confortevoli per rendere maggiormente attrattivo il proprio territorio. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è anche emergenza economica e sociale; siamo fiduciosi che con questo bando, si possa davvero contribuire a sostenere concretamente la popolazione e gli stakeholder dell’Appennino romagnolo, grazie alla capacità strategica e progettuale degli enti pubblici territoriali”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile, quest’ ultima rientrante in determinati categorie di massimali. Il bando è consultabile su sito e rimarrà pubblicato fino al 31 marzo 2021, data entro la quale dovranno pervenire le domande.