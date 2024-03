Al via il Carnevale di San Lazzaro a Faenza: le modifiche alla viabilità

Domenica 17 marzo, nel Borgo Durbecco di Faenza, è in programma il Carnevale di San Lazzaro. Per lo svolgimento della manifestazione è stata adottata una ordinanza con diverse modifiche alla viabilità di seguito indicate.

Domenica 17 marzo, divieto di sosta con rimozione forzata in: via Carchidio, tra via Silvio Pellico e via Forlivese dalle ore 10 alle 20.; in via Tamburini, dalle ore 7 alle ore 20; in via Torretta, tra via Brussi e piazza Lanzoni, dalle ore 7 alle 20. Inoltre, divieto di sosta con rimozione forzata, in via De Gasperi dalle 7 alle 20 nel tratto compreso tra via Forlivese e il lungofiume Quadrone, nell’area di sosta antistante i civici 26, 28, 30 e nell’area di parcheggio in corrispondenza del civico 111 (eccetto veicoli autorizzati). In piazza Lanzoni, area lato Ravenna rispetto a corso Europa, dalle ore 7 di giovedì 14 marzo alle 22 di domenica 14 marzo, divieto di sosta con rimozione forzata nella rimanente parte non occupata da cantiere.

Domenica 17, dalle ore 7 alle 22, divieto di sosta con rimozione forzata in via Cicognani e in via Case Nuove. Dalle ore 7 di giovedì 14 alle 14 di lunedì 18 marzo, divieto di sosta con rimozione forzata in corso Europa nei box di sosta lato Ravenna della carreggiata compresi tra il civico 22 e via Cicognani e nella carreggiata del tratto compreso tra il civico 47 e il civico 61 e domenica 17 marzo, dalle 7 alle 22, in tutta la restante parte di corso Europa.

Domenica 17, dalle ore 7 alle 22, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Frà Saba e in via Marcello, tra il civico 7 e corso Europa; dalle ore 8 di mercoledì 13 alle 22 di lunedì 18 marzo, divieto di sosta con rimozione forzata in via Zuccolo sul lato opposto del civico 4 per 8 metri dall’intersezione con via Case Nuove; in tutta la restante parte della strada il divieto è limitato solo per la giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22. Infine, divieto di sosta con rimozione forzata in via Forlivese, tra il civico 1 e via Della Malta, dalle ore 7 alle 22 di domenica 17 marzo.

Divieto di transito in: corso Europa, tra il civico 47 e il civico 61, dalle ore 7 di giovedì 14 a lunedì 18 marzo e in tutta la restante parte di corso Europa nella giornata di domenica 17, dalle ore 7.30 alle 22; in via Forlivese tra il civico 1 e via della Malta, domenica 17 dalle 7.30 alle 22; in via De Gasperi, tra via Forlivese e via Zaccaria, domenica 17, dalle 8 alle 22; in via Tamburini e in via Carchidio, sempre domenica 17, dalle ore 9 alle 19; in via Cicognani, via Case Nuove, via Zuccolo, piazza Lanzoni, ponte delle Grazie, via Torretta, via Marcello, piazza Frà Saba, domenica 17, dalle ore 7.30 alle 22 e in via Zaccaria, il 17 dalle ore 9 alle 19. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli in uso a residenti e frontisti.

Doppio senso di circolazione per mezzi di soccorso, di emergenza e per residenti e frontisti domenica 17 marzo, dalle ore 7.30 alle 22 in: via Ugo Piazza, via Torretta, via Di Sopra, via Sant’Antonino, via Zaccaria e in via De Gasperi tra via Zaccaria e viale delle Ceramiche. Divieto di transito per i pedoni, domenica 17 marzo, durante il transito dei gruppi mascherati sulla carreggiata di via Tamburini, via De Gasperi, via Cicognani, via Case Nuove, piazza Lanzoni, corso Europa e via Forlivese tra il civico 1 e via De Gasperi. Sono esenti dai divieti i veicoli e il personale al servizio della manifestazione e muniti di autorizzazione (pass) rilasciato dal Comitato Organizzatore.

Per effettive situazioni di necessità e di urgenza i veicoli dei residenti e frontisti potranno accedere e defluire dalle zone all’interno dell’area interdetta alla circolazione sotto la responsabilità e secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.