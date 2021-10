Al via il censimento della popolazione a Lugo: coinvolte tante famiglie

A partire dal 4 ottobre si svolgerà, anche a Lugo, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell'Istat. Dal 2018 il censimento è diventato annuale e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo, pertanto solo determinati nuclei familiari saranno interessati. La rilevazione consiste nella compilazione di un questionario composto da alcune domande inerenti all'alloggio e al nucleo familiare e le risposte dovranno fare riferimento alla propria situazione alla data del 3 ottobre 2021. Partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge. Dunque, chi non risponde alle domande del censimento può ricevere una sanzione.

Il censimento permanente è costituito da due diversi tipi di indagine campionarie. Alle famiglie coinvolte nella Rilevazione Areale, il rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento, recapiterà una lettera ufficiale non nominativa firmata del presidente dell'Istat, un pieghevole informativo e il biglietto da visita del rilevatore. Le famiglie potranno contattare il rilevatore per prendere un appuntamento per la compilazione del questionario oppure, in alternativa, sarà il rilevatore munito di cartellino di riconoscimento a prendere contatti con la famiglia. Il questionario, per le famiglie interessate dall'indagine areale, deve essere compilato entro il 18 novembre.

Le famiglie coinvolte nella Rilevazione da Lista riceverranno, invece, via posta una lettera ufficiale a firma del presidente dell'Istat, in cui saranno indicate delle credenziali di accesso e un codice pin. In questo tipo di indagine i cittadini potranno compilare il questionario online, in totale autonomia, dal 4 ottobre fino al 13 dicembre. In caso di mancata compilazione, dall'8 novembre le famiglie saranno contattate dai rilevatori o da personale comunale.

I cittadini che dovessero avere difficoltà nella compilazione del questionario potranno rivolgersi all'ufficio comunale di censimento, posto al piano terra della Rocca di Lugo a fianco dell'ufficio di stato civile. Per informazioni rivolgersi al numero 054538452 oppure all’indirizzo mail anagrafe@comune.lugo.ra.it. L’orario di apertura dell’ufficio di censimento è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per contattare l’Istat invece fare riferimento al numero verde 80018880.