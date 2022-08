Al via il collaudo, il Ponte Rosso a Faenza chiude al traffico: viabilità modificata

Nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, dalle 14 alle 17, è programmata la chiusura del Ponte Rosso di Faenza per il collaudo statico. Il ponte sarà completamente chiuso al traffico dalle 14 alle 17, eccetto mezzi di soccorso e di emergenza. Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del ponte mediante segnaletica temporanea di cantiere. Si precisa che sulla viabilità alternativa di Via S. Martino potranno transitare solamente veicoli di massa complessiva inferiore a 35 quintali. In caso di maltempo l'esecuzione della prova di collaudo potrebbe essere rinviata a data successiva, che sarà oggetto di nuova comunicazione.