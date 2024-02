Al via il percorso per disegnare un nuovo sistema di mobilità sostenibile della Romagna Faentina

Entra nel vivo il progetto europeo dell'Unione Romagna Faentina dedicato al tema della connessione urbano-rurale. Finanziato dal programma europeo URBACT che premia i territori che mettono in campo azioni per uno sviluppo sostenibile integrato, il Progetto ECONNECTING prevede un percorso partecipato di coinvolgimento dei cittadini in dialogo con l'Europa sulle sfide della mobilità sostenibile.

Martedì si è riunito a Faenza il primo gruppo di lavoro che vede coinvolti i mobility manager di scuole e imprese, rappresentanti della Consulta della Bicicletta di Faenza e del mondo del trasporto pubblico. A coordinare il percorso il Servizio Mobilità dell'Unione, supportato dall'associazione Khora Lab specializzata in percorsi partecipati nell'ambito dell'innovazione sociale, lo sviluppo locale, la rigenerazione urbana.

Obiettivo del percorso individuare e sperimentare soluzioni sostenibili per migliorare i collegamenti tra i centri urbani e le aree rurali dell'Unione Romagna Faentina, cercando di esplorare nuove prospettive sui problemi infrastrutturali, culturali e tecnici della mobilità locale.



Dal primo confronto sono già state individuate le prime sfide che toccano la comunità da vicino, come la presenza di trasporto pubblico locale insufficiente nelle aree rurali, la dipendenza dall’auto per molte famiglie che abitano nel territorio della Romagna Faentina (in particolare, nelle aree collinari e di campagna) e la mancanza di infrastrutture per la viabilità ciclabile e i pedoni.

All’incontro hanno partecipato inoltre l’assessore con la delega a trasporti e mobilità di Faenza, Luca Ortolani, e Niccolò Bosi, in qualità di Presidente della Consulta Faentina della Bicicletta.

«Questo percorso partecipato rappresenta un importante occasione per sviluppare una collaborazione produttiva con tutti i soggetti direttamente interessati al tema della mobilità nella Romagna Faentina – commenta l’Assessore Ortolani - Siamo consapevoli come amministrazione che gli investimenti da fare sulle infrastrutture ciclopedonali e sul trasporto pubblico sono tanti, ma con il progetto "ECONNECTING" vogliamo trovare soluzioni innovative, sostenibili e praticabili per affrontare queste sfide. Sono molto soddisfatto dell'entusiasmo e dell'impegno dei partecipanti a questo gruppo di lavoro. Cercheremo di sfruttare al meglio questo percorso partecipato per portare risultati concreti e duraturi.»

Gli incontri proseguiranno in modalità itinerante su tutti i comuni dell’Unione della Romagna Faentina per i prossimi mesi, fino alla conclusione del progetto. Per saperne di più su ECONNECTING visita il sito www.urbact.eu/networks/econnecting e i profili social su Facebook e Linkedin. Per partecipare al gruppo di lavoro locale, scrivere una mail a mobilita@romagnafaentina.it.