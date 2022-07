Al via il trasloco del servizio Ambiente nella nuova palazzina degli uffici comunali

Dal 18 al 22 luglio gli uffici del servizio Ambiente saranno impegnati nel trasferimento alla nuova sede di viale Berlinguer 30. Il trasloco da piazzale Farini 21 comporterà nei giorni indicati la sospensione del ricevimento del pubblico e delle pratiche cartacee; non subirà interruzioni l’invio telematico delle istanze con Pec; in caso di necessità i tecnici interessati potranno essere contattati via mail.