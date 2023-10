Al via l'anno accademico dell’Università Bosi Maramotti: tra i nuovi corsi quello sul cyberbullismo

Si apre il 39esimo Anno Accademico dell’Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti APS. In questo lungo periodo, il primo anno fu il 1985, l’Università ha fornito a migliaia di cittadine e cittadine risposte alle domande di divulgazione culturali che sono via via maturate nel tempo tra gli associati. Il programma dell’anno accademico 2023/2024 si compone di cinquantasei corsi, incentrati su diversi argomenti, dalla storia alle tematiche artistiche, dagli stili di vita alle lingue e letterature straniere, grazie alla collaborazione con professionisti, associazioni, studiosi, artisti, ecc.

“Quella della Bosi Maramotti è sicuramente una delle attività, oltre che delle più longeve, più interessanti del nostro panorama – sostiene l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia –. Lo è perché da tanti anni è in grado di cogliere e rispondere con grande vivacità organizzativa a un bisogno sempre più presente nella nostra comunità: quello di coltivare percorsi di conoscenza, approfondimento e formazione aperti a tutti e a tutte, in una dimensione inclusiva, trasversale e capace di offrire importanti e qualificate occasioni di socialità. Per questo non può mancare il nostro concreto sostegno, rinnovato recentemente da una nuova convenzione, per una realtà così radicata e dinamica”.

Tante le sezioni dei corsi: Le arti, Ravenna e molto altro, Le storie, Economia e società, La letteratura e il pensiero, Musica, Le scienze, Stili di vita. E poi ci sono laboratori, lingue e culture straniere. Alcune tematiche sono proposte per la prima volta, ad esempio, l’Europa e il Cyber bullismo, mentre riprende la collaborazione con il forese. In collaborazione con il Consiglio territoriale di Sant’Alberto sarà svolto un corso sull’adolescenza. Inoltre, l’Università organizza dieci conferenze pubbliche, anch’esse su temi di vario e forte interesse, tenute da docenti di solida preparazione.

La conferenza inaugurale sarà tenuta sabato 18 novembre, alle 10, nella Sala Muratori, da Elsa Signorino e avrà per tema “La leadership femminile, tra storia e diritti delle donne”. Nel programma sono inseriti anche “I pomeriggi del gufo” il ciclo di dieci conferenze che si svolgeranno da novembre a marzo 2023 al Mar-Museo d’arte della città di Ravenna e alla Biblioteca Classense durante le quali saranno affrontate tematiche storiche, sociali e di attualità.