Al via la manutenzione sui ponti di via Teodora e via Cavina: come cambia la viabilità

Iniziano lunedì i lavori per la messa in sicurezza dei due ponti sulle vie Teodora e Cavina. Si tratta di un investimento importante, del valore di 700 mila euro; la durata prevista dei lavori è di oltre un anno con sospensione invernale e si articolerà in tre fasi.

“Gli interventi – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – rientrano tra quelli programmati o già realizzati, dopo attenta verifica, sui numerosi ponti presenti sul territorio del Comune che comportano un costante impegno per la sicurezza del traffico veicolare e della viabilità in generale. E’ stato deciso di realizzare i lavori d’estate, a scuole chiuse, e non contemporaneamente sui due cavalcavia per ridurre al minimo le criticità che troppe chiusure e deviazioni potrebbero comportare; si tratterà quindi di disagi limitati rispetto all’importanza delle esecuzioni”.

Si comincerà da via Teodora, che presenta un cavalcaferrovia costituito da 7 campate e una carreggiata a due corsie di larghezza pari a 8,10 metri a doppio senso di marcia e due fasce laterali di larghezza 2,50 metri. I lavori riguarderanno, tra gli altri, la posa di nuovi giunti di dilatazione e del nuovo asfalto dopo la rimozione di quello degradato. Inoltre, in entrambe le fasce laterali, sarà ripristinato il cunicolo sottoservizi e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Già da lunedì il ponte sarà chiuso al transito per eseguire le principali lavorazioni sulla carreggiata stradale; saranno installati cartelli per indicare le deviazioni; per raggiungere il centro città da viale Mattei, via Sant’Alberto e dalla Statale 509 dir, il traffico veicolare potrà seguire il percorso via Fosso Dimiglio, via Naviglio, rotonda Polonia, via Cavina e via Faentina mentre quello proveniente da via Antica Popilia diretto in via Sant’Alberto, viale Mattei e Statale 309 dir potrà seguire il percorso di via Brunelli, via Zalamella, via Cavina, rotonda Polonia, via Naviglio e Fosso Dimiglio. Il ponte verrà riaperto al transito a settembre dal momento che le lavorazioni minori potranno essere ultimate con l’installazione del cantiere mobile a bordo strada e restringimento di corsia.

La seconda fase corrisponde ad una sospensione degli interventi durante il periodo scolastico, prevista dal prossimo novembre fino a giugno 2023. A partire da quest’ultima data si prevede di iniziare i lavori sul ponte di via Cavina, che presumono una durata di circa quattro mesi con modalità e deviazioni simili a quelle di via Teodora. Il cavalcaferrovia di via Cavina è costituito da 4 campate, presenta una carreggiata a due corsie, di larghezza pari a 7,50 metri a doppio senso di marcia e due percorsi pedonali laterali protetti da guardrail. I lavori riguarderanno anche in questo caso la posa di nuovi giunti di dilatazione e del nuovo asfalto previa la rimozione di quello degradato nonchè il riposizionamento del parapetto metallico a protezione del percorso pedonale con la sostituzione degli elementi rotti.