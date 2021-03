Al via la nuova fase dei lavori in via Cento a Lugo: viabilità modificata

Proseguono i lavori in via Cento, a Lugo. Da venerdì 19 marzo, compatibilmente con la fine degli interventi in corso nel secondo, inizierà il terzo stralcio dei lavori, a cura di Hera, per la posa della nuova rete idrica e i nuovi allacci utenze nel tratto di via Cento tra via Fratelli Malerbi e vicolo Guerrini. L’intervento in via Cento consiste nella sostituzione della rete idrica in ghisa attualmente esistente, con una nuova condotta in pvc della lunghezza di circa 485 metri e del diametro di 200 mm. Inoltre, saranno rifatti gli allacci delle utenze. I lavori vengono eseguiti in diversi stralci per creare minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Per consentire i lavori e permettere ai residenti nelle vie interessate di rientrare nelle proprie abitazioni, a partire dal 19 marzo saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, tra cui l’inversione del senso di marcia di via Fratelli Malerbi, di via Emaldi nel tratto compreso tra vicolo Strocchi e via Cento e di vicolo Canattieri.

In particolare, in via Cento saranno in vigore il divieto di circolazione, eccetto pedoni, nel tratto compreso tra via Fratelli Malerbi e vicolo Guerrini (quest'ultimo incrocio con via Cento sarà chiuso) e il divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 64 al civico 28. Chi percorre via Cento ha l’obbligo di svoltare a sinistra in via Fratelli Malerbi, dove viene invertito il senso di marcia, con direzione da via Cento a viale Bertacchi. In via Emaldi, nel tratto compreso tra vicolo Strocchi e via Cento, inversione del senso di marcia con direzione da vicolo Strocchi all’intersezione con vicolo Canattieri. Giunti all’incrocio tra via Emaldi e vicolo Canattieri si dovrà voltare a sinistra immettendosi in vicolo Canattieri, dove sarà invertito il senso di marcia. In questo modo i residenti di via Emaldi, nel tratto compreso tra vicolo Strocchi e via Cento, potranno accedere alle proprie abitazioni e poi uscire da via Emaldi percorrendo vicolo Canattieri con la possibilità di immettersi nel tratto di via Cento non interessato dai lavori.

Allo stesso modo potranno fare i residenti di vicolo Canattieri. Vicolo Guerrini, interessato ai lavori, sarà percorribile solo dai residenti in entrata e in uscita da via Passamonti. In via Cardinal Massaia la viabilità ritorna ad essere a senso unico di marcia con direzione da via Cento a viale Bertacchi. In caso di riapertura delle scuole è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in viale Bertacchi dal civico 8 all’intersezione con via Fratelli Malerbi per consentire la sosta del mezzo che si occupa del servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la scuola Garibaldi. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo ai numeri 054538444 o 054538559 o alla mail urp@comune.lugo.ra.it.