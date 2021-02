Al via la raccolta differenziata nelle zone artigianali e industriali di Faenza

Sta partendo in questi giorni la lettera sulla modifica del servizio di raccolta rifiuti per i cittadini delle zone artigianali e industriali di Faenza

Sta partendo in questi giorni la lettera sulla modifica del servizio di raccolta rifiuti per i cittadini delle zone artigianali e industriali di Faenza. In totale saranno coinvolte circa 1.700 utenze fra domestiche e non domestiche, attualmente già servite dalla raccolta porta a porta, per le quali dal 24 maggio partirà il nuovo calendario di raccolta porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti: organico, carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato.

Consegna dei kit a domicilio a metà febbraio

La consegna dei kit per il porta a porta sarà effettuata a metà febbraio dal personale incaricato da Hera, identificabile da apposito tesserino di riconoscimento. Il kit, che andrà conservato fino all’avvio dei servizi, è composto dal calendario e dai contenitori per tutte le tipologie di rifiuti, che hanno dimensioni standard per tutta la Provincia di Ravenna, mentre alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

Obiettivi del nuovo sistema di raccolta

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere per il Comune di Faenza è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, mentre attualmente la percentuale di raccolta differenziata nel comune è attorno al 57%. Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città, alla tutela della bellezza delle nostre campagne e alla valorizzazione del nostro territorio.

Contenitori dedicati per i casi particolari

Sarà possibile richiedere contenitori dedicati per famiglie numerose, o in caso di esigenze particolari certificate, come ad esempio la presenza di persone che utilizzano prodotti sanitari assorbenti, con le seguenti modalità:

- Inviando una mail a: differenziatafaenza2021@gruppohera.it;

- Chiamando il numero verde gratuito 800862328 del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivo dal lunedì al venerdì 8-22, sabato 8-18); ·

- Recandosi alla stazione ecologica.