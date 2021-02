Al via le vaccinazioni al personale scolastico: ecco chi ne ha diritto

"Al fine di fare chiarezza, anche sulla base di segnalazioni giunte ai medici di Medicina generale e a lettere apparse sulla stampa circa i soggetti ricompresi nella vaccinazione del personale scolastico, in particolare per quanto attiene alla categoria degli educatori, si precisa che tutti gli educatori operanti nella scuola, a prescindere dal rapporto contrattuale instaurato (cooperative, Stato, pubbliche amministrazioni) hanno diritto alla somministrazione del vaccino": è la precisazione che arriva direttamente dall'Ausl Romagna.

"Come da circolare Regionale, si precisa che gli aventi diritto alla vaccinazione del personale scolastico sono i seguenti: personale scolastico, cioè maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private parificate, dei servizi educativi 0-3 anni e degli enti di formazione professionale della RER, di età compresa tra 18 e 65 anni, assistiti dal Servizio Sanitario Regionale che non abbiano contratto il virus negli ultimi 6 mesi, è escluso il personale di ditte di appalto (cucine, pulizie) - continuano dall'azienda sanitaria romagnola - Infine si rammenta che una volta conclusa la campagna vaccinale al mondo della scuola, dell’educazione e della formazione si partirà con il personale delle Università. La scelta di posticipare il personale universitario deriva dal fatto che i dati epidemiologici evidenziano in maniera palese la presenza numerosa di contagi e focolai in ambito scolastico, fino al ciclo delle scuole superiori, maggiore rispetto a quello universitario".