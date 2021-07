Al via lunedì i lavori di risanamento di tre ponti, per un investimento di 850mila euro

Inizieranno lunedì 2 agosto, con le prime operazioni di accantieramento, i lavori di risanamento strutturale su tre ponti, in via del Cimitero e in via Baiona sullo scolo Fagiolo e in via Nuova sullo scolo Lama. L’impegno economico del Comune è di 850mila euro. I ponti sullo scolo Fagiolo presentano, rispettivamente, una lunghezza di 10,50 e 9,60 metri e sono entrambi a campata singola; il terzo ponte, che si trova a Filetto, sempre a campata singola, è lungo circa 6 metri.

I lavori interesseranno dapprima il ponte su via del Cimitero, partendo dalla pulizia del canale Fagiolo, con eventuale modifica del transito veicolare a senso unico alternato, su di una sola corsia, con semafori. In una seconda fase, per l’esecuzione delle lavorazioni da effettuarsi sul piano viario dell’impalcato, il transito veicolare verrà interrotto. Completato il risanamento del ponte in via del Cimitero e riaperto il transito a doppio senso di marcia, i lavori, con analoghe modalità, interesseranno il vicino ponte in via Baiona.

Il progetto prevede interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale degli impalcati per ristabilirne la funzionalità e togliere le attuali limitazioni della portata a 33 tonnellate per i due lungo lo scolo Fagiolo e a 15 tonnellate per il ponte sullo scolo Lama, rendendo così i ponti idonei a supportare i carichi di 1ª categoria senza limitazioni di portata.

L’ultimazione dei lavori è prevista per aprile 2022.