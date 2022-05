Al via "Mani che muovono il mondo", percorso formativo rivolto a insegnanti, educatori e genitori

Appuntamento martedì 10, mercoledì 18, giovedì 26 maggio 2022, dalle ore 17 alle 19 al Teatro Rasi di Ravenna. “Mani che muovono il mondo - III edizione” è un percorso formativo di incontri, rivolti a insegnanti, educatori, genitori. La partecipazione è gratuita e gli iscritti potranno poi declinare le conoscenze acquisite sia in ambito professionale che personale. I progetti formativi a cura di Drammatico Vegetale hanno come argomento le molteplici espressioni artistiche e la relazione tra arte e crescita, tra gioco e invenzione, con particolare attenzione al teatro per la prima infanzia.

Questa edizione ha un focus sul tema della land art e il titolo scelto è “IL NIDO COME FORMA”. Il percorso si divide in tre incontri, uno teorico e altri due pratici, condotti dall’artista Oscar Dominguez. Un progetto formativo per insegnanti di nidi, scuola dell’infanzia e scuola primaria e educatori, che pone l’accento sull’arte in relazione alla natura. Si lavorerà sulla forma del nido, individuando gli elementi naturali con i quali poter creare opere di grandi dimensioni, ovvero spazi che, come nidi, possano accogliere corpi, al loro interno. Se si osserva con attenzione, un nido in natura, è l’intreccio attorno a uno spazio vuoto, la creazione di una forma cava, che accoglie, protegge. L’artista Oscar Dominguez guiderà i partecipanti a realizzare il fac-simile di un manufatto che la natura crea. Per realizzare l’opera si utilizzeranno elementi naturali, ramaglie e potature delle viti. L’opera rimarrà esposta nel giardino del Teatro Rasi per le scuole e classi che vorranno visionarla e per gli spettatori delle attività teatrali estive.

Gli incontri si terranno al Teatro Rasi, dalle 17 alle 19, in giardino, all’aperto, il 10-18-26 maggio 2022.

Un progetto che rientra nel piano di formazione previsto dal P.A.F.T. per insegnanti e educatori e sono riconosciuti dall’Ufficio Qualificazione Scolastica e Formazione del Comune di Ravenna che dispone crediti per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e materne comunali. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Posti limitati.

Le opere di Oscar Dominguez

Il dialogo con la natura, con la sua mutevolezza e la sua bellezza estetica, caratterizza i lavori dello scultore di origine argentina che si è distinto nel nostro territorio e sul piano internazionale con opere di land art. Grandi installazioni in ambienti inconsueti e una ricerca dei materiali per un’azione tra ecologismo e naturalità spirituale. Il tema dell’equilibrio tra cielo e terra, tra vuoto e pieno, rende le sue installazioni leggere e le integra perfettamente nell’ambiente in cui sono inserite, come se fossero sempre state in quei luoghi.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Ravenna Teatro, Teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, tel. 0544 36239 ragazziateatro@ravennateatro.com