Al via un corso di formazione per nuove volontarie di 'Demetra donne in aiuto'

L’associazione Demetra donne in aiuto avvia un corso di formazione per nuove volontarie. Il corso è aperto a tutte le donne del territorio che vogliono fare attività per le donne vittime di violenza e si svolgerà in autunno, a partire da martedì 11 ottobre e si concluderà il 13 dicembre. Il corso prevede 22 ore di formazione teorica distribuite in 9 incontri serali (ogni martedì dalle 20 alle 22.30) durante i quali operatrici, psicologhe, avvocate si alterneranno per fornire un quadro interdisciplinare al fenomeno della violenza contro le donne nelle relazioni di intimità. Dopo il corso è previsto uno stage presso la sede del Centro antiviolenza in Corso Garibaldi, 116 a Lugo.

Per essere ammesse al corso, gratuito e a numero chiuso (massimo 20 partecipanti), è necessario effettuare un preliminare colloquio motivazionale. Chi è interessata può scrivere a demetradonneinaiuto@gmail.com o telefonare allo 054527168 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14 o il venerdì dalle 15 alle 18. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2022.