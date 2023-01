Al via un corso gratuito per ortisti e hobbisti: il calendario delle lezioni

Prende il via mercoledì 1 febbraio la seconda edizione del corso “Il bello di coltivare la vita”, organizzato da Auser Provinciale Ravenna in collaborazione con il Consorzio Agrario, ADA, Anteas e con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Il programma prevede per cinque mercoledì fino all’1 marzo, alla sala Buzzi di via Berlinguer, altrettanti appuntamenti di formazione e informazione - completamente gratuiti e aperti a tutti - sulle tematiche della coltivazione orticole, di erbe spontanee e aromatiche, del mangiare sano e prodotto da sé. Si parlerà di regole e consigli per una corretta difesa fitosanitaria, di come coltivare ortaggi per il consumo familiare, di esperienze negli orti sociali e solidali nella nostra provincia e di come coltivare relazioni e solidarietà. E' possibile iscriversi a tutte le serate ma anche presentarsi ai singoli appuntamenti.

“Coltivare gli orti urbani - sottolinea Mirella Rossi presidente di Auser - è una attività prima di tutto educativa: riqualifica i quartieri, responsabilizza i cittadini, permette di recuperare il rapporto con la natura nel rispetto della biodiversità e soprattutto offre benefici di inclusione sociale e contrasto alle solitudini”.

Il programma dei lavori, coordinati dal tecnico Claudio Valmori, inizia con un incontro sulle erbe spontanee e le erbe aromatiche, con le relazioni rispettivamente di Luciana Mazzotti e Annalisa Tavazzani. Per informazioni e iscrizioni, tel. 0544 1884430, whatsapp 351 0516641, mail ausertessere2@gmail.com.