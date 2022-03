Al via un corso per gestire bar, ristoranti e attività nel settore alimentare

Martedì 22 marzo avrà inizio il corso Sab per gestire pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, ecc. attività ambulanti di somministrazione) e attività commerciali nel settore alimentare. Il corso, organizzato da Iscom E.R. Ravenna e da Confcommercio Ravenna, ha una durata di 100 ore e si svolgerà dal martedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 fino al 6 giugno. Il corso sarà svolto interamente online e i partecipanti seguiranno in diretta le lezioni ogni sera tramite computer o cellulare.

Per partecipare al corso è necessario la maggiore età (da compiere al massimo entro il termine del percorso formativo); essere cittadino italiano o della Comunità europea o cittadino extracomunitario residente in Italia ed in possesso del permesso di soggiorno; aver assolto gli obblighi scolastici ai sensi della normativa vigente. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza abilitante alla professione di imprenditore commerciale. Per info e iscrizioni entro il 21 marzo: Denise Cavalieri Tel. 0544.515700 - mail: dcavalieri@iscomer.it.