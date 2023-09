Al via un Summer Camp ‘speciale’ per i ragazzi colpiti dalla malattia di Crohn

Sono oltre 10 mila i ragazzi italiani in età scolare, su oltre 250 mila in totale, che soffrono di MICI, le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (come Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn). Secondo un’indagine sul tema, il 72% degli studenti con MICI a scuola ha difficoltà a frequentare regolarmente le lezioni a causa dei sintomi della malattia, quasi l’80% è costretto ad assentarsi dalle stesse e il 75% fatica a concentrarsi nello studio. Nel contesto scolastico, per la scarsa conoscenza della patologia, mancano spesso la comprensione e il sostegno di cui gli studenti con MICI hanno estremo bisogno, non solo per vivere meglio la loro condizione, ma anche per un migliore rendimento scolastico. Al 79% degli studenti con MICI, inoltre, la malattia condiziona in tutto la loro vita sociale e di conseguenza le relazioni con gli amici. Per questi motivi, AMICI Italia, si impegna costantemente fornendo un sostegno concreto, creando percorsi ed esperienze finalizzate a migliorare ed aumentare la consapevolezza dei pazienti, favorendo una più buona qualità di vita sconfiggendo paure e timori. Tra le iniziative, il Summer Camp è ormai diventato un appuntamento fisso per bambini e ragazzi affetti da Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa. Quest’anno, attraverso un bando indetto da AMICI Italia e pubblicato sul sito www.amiciitalia.eu, sono stati selezionati 30 ragazzi dai 7 ai 14 anni di età.



“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega Maurizio Baraldi, Vicepresidente di AMICI e responsabile del progetto – è creare un clima di condivisione e socializzazione nella sicurezza degli ambienti, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di autonomia unitamente a momenti di riflessione e confronto sulla malattia. Accompagnati da un team formato da volontari, medici pediatri e gastroenterologi esperti, la settimana offerta ai partecipanti sarà scandita da una serie di attività sportive come calcio, pallavolo, SUP (Stand Up Paddle) e tanto altro. Quest’anno i ragazzi vivranno anche un’esperienza guidata dall’attore professionista e docente teatrale, Antonello Angiolillo, che aiuterà i partecipanti ad esprimere i loro stati d’animo imparando a riconoscere le loro emozioni e quelle dei compagni. Poter offrire a questi ragazzi, la possibilità di sentirsi liberi dallo stigma e di vivere le emozioni sentendosi ‘a casa’, da un clima caratterizzato dalla condivisione e dal calore umano e professionale, è di grande importanza sia per loro che per noi volontari che crediamo nel valore del Summer Camp, sia per chi ogni anno ci aiuta a realizzarlo”.

“Oggi, purtroppo, nei Paesi occidentali – afferma Claudio Romano, Presidente di SIGENP e Professore Associato di Pediatria – Università di Messina – un paziente su quattro che soffre di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali è in età pediatrica. Un fenomeno in costante aumento. Attività come queste rientrano sicuramente tra gli obiettivi che la Società scientifica SIGENP ha deciso di patrocinare per il valore aggiunto che donano e per una migliore presa in carico anche sociale dei bambini affetti da MICI”.

Si stima che in Italia le persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali siano circa 250.000, un numero destinato a crescere nei prossimi anni. Tali patologie possono insorgere in qualsiasi momento della vita, frequentemente insorgono in età giovanile e la maggiore incidenza è documentata tra i 20 e i 40 anni. Ma quando ad essere colpiti sono i bambini o i ragazzi, oltre 10 mila in Italia, le problematiche sociali sono ancora più evidenti e spesso distruttive per l’individuo. “Per questo motivo – conclude Flavio Caprioli, Segretario della Società scientifica IG-IBD e Professore Associato all’Università degli studi di Milano – è di fondamentale importanza il lavoro portato avanti dalle società scientifiche a fianco di AMICI Italia, accogliendo i bisogni dei pazienti che richiedono percorsi dedicati anche per il passaggio dalla fase pediatrica a quella dell’adulto, ed aumentando la conoscenza di queste patologie fra la popolazione e nelle istituzioni. Solo attraverso il confronto e la condivisione è possibile migliorare la presa in carico e il supporto alle persone con patologie croniche”.