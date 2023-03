Al volante ubriachi, senza patente, revisione e assicurazione: raffica di multe

Nelle ultime due settimane le pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna, per garantire la sicurezza urbana e stradale, hanno svolto servizi di controllo anche con personale dotato di auto senza insegne. Diverse sono state le infrazioni rilevate e di conseguenza le persone denunciate.

Sulla statale Adriatica, tra Glorie e Alfonsine, gli agenti hanno confiscato un'auto e revocato la patente di guida a un 60enne italiano che conduceva un veicolo già sottoposto a sequestro per mancanza di assicurazione. A Bagnacavallo un cittadino italiano, 30enne già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato alla guida di una Volkswagen Golf con la patente revocata, senza la revisione e senza assicurazione.

A Conselice due cittadini (uno di nazionalità marocchina e uno romena) in due distinte occasioni hanno tentano di ingannare gli agenti al posto di blocco in quanto - essendo sprovvisti di patente - hanno fornito generalità inesistenti, dicendo di non avere i documenti al seguito. Accompagnati presso il comando di Polizia locale di Lugo per acquisire le impronte digitali e procedere all’identificazione, i cittadini sono stati denunciati per false attestazioni a pubblico ufficiale e per aver guidato un veicolo senza patente.

A Massa Lombarda è stato fermato un 15enne alla guida di un motociclo 125 cc, per il quale l’età minima prevista è di 16 anni, senza pertanto il relativo titolo di guida e inoltre non assicurato; a carico dei genitori sono stati elevati verbali per un totale di 6.434 euro, tra cui circolazione senza assicurazione e incauto affidamento da parte dei genitori stessi. Il mezzo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.

Sempre a Massa Lombarda è stato fermato un cittadino albanese senza patente alla guida di un motociclo sprovvisto di assicurazione dal 2017 e di revisione dal 2016. Anche in questo caso il mezzo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, mentre la sanzione complessiva ammonta a 7mila euro.

A Sant'Agata un cittadino italiano di 58 anni è stato fermato sulla San Vitale ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida senza patente di un veicolo intestato a un deceduto, senza assicurazione e senza prescritta revisione.

Durante i pattugliamenti serali, due sono le patenti revocate per guida in stato di ebbrezza: a Bagnacavallo un lughese 40enne, sottoposto a etilometro, è risultato positivo con valori prossimi a 1,5 g/l, ovvero tre volte oltre i limiti di legge; analoga sorte è toccata a un altro 40enne fermato sulla via Piratello a Lugo, che ha fatto registrare valori di 0,9 g/l all’alcoltest. Le pattuglie della Polizia locale in tutti i nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna hanno sottoposto a sequestro dal primo marzo ben quattordici veicoli in quanto circolavano senza assicurazione.

"L'attento e continuo presidio e controllo del territorio da parte degli agenti del comando di Polizia locale della Bassa Romagna, guidati e coordinati dalla comandante Paola Neri, è sotto gli occhi di tutti quotidianamente - ha rimarcato il sindaco Daniele Bassi, delegato alla Sicurezza per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. La sicurezza urbana è una nostra priorità da sempre e gli interventi diffusi sul territorio confermano oggettivamente l'attenzione, la professionalità e la competenza del personale in servizio. La Bassa Romagna, anche grazie alla qualificata collaborazione con e tra le forze dell'ordine dello Stato, si distingue come territorio dove eventi fuori dalle norme sono in costante calo: questo motiva i nostri nove enti a fare sempre meglio".