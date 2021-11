Albergatori cervesi in viaggio a Dubai per scoprire le nuove strategie del mercato turistico

Con un viaggio a Dubai si è conclusa la prima edizione del Master ‘Da grande voglio fare l’albergatore’ promosso da Federalberghi Ascom Cervia e realizzato dell’Accademia dell’Ospitalità ‘Terenzio Medri.

Al Master, durato un anno e proseguito nonostante l’emergenza sanitaria con alle lezioni svoltesi on line, i 22 ‘Master students’ hanno perfezionato le proprie conoscenze e sviluppato nuove competenze grazie a lezioni tenute da esperti del settore. Gli obiettivi del Master sono formare nuove generazioni di albergatori e supportare quelle attualmente alla guida delle strutture fornendo loro competenze all’altezza del ruolo che vogliono ricoprire nel mercato turistico - assicurando alla propria clientela servizi di standard qualitativo adeguato. Tra le finalità del percorso si segnala la formazione di un gruppo di “giovani albergatori” destinati a subentrare alla guida degli hotels della nostra località e, contestualmente, a diventare la nuova classe dirigente dei giovani albergatori di Federalberghi.

Il percorso “Da grande voglio fare l’albergatore” è articolato in cinque tappe corrispondenti a moduli formativi specifici. I ‘Master students’, già dalla trascorsa stagione turistica, hanno potuto applicare le nuove conoscenze acquisite in ambiti strategici come: i processi che rendono un’azienda performante, gli indicatori gestionali, la classificazione dei costi, il controllo di gestione e gli indici di riferimento commerciali, i modelli di controllo delle materie prime, del magazzino, standard di servizio, food e beverage cost, nonché l’organizzazione dei processi di lavoro, standard e procedure.

Il programma formativo si è concluso con il viaggio studio a Dubai che ha consentito ai partecipanti di ‘portare a casa’ idee e strategie da applicare alle proprie strutture ricettive. Oltre a una intera giornata trascorsa all’Expo Dubai, albergatori hanno visitato hotel, zone di intrattenimento tra le quali l’Al Habtoor City e la ‘Nuova Dubai’.

Il direttore di Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi: "È stata una bellissima esperienza soprattutto perché abbiamo visto il futuro. Certamente c’è una grande professionalità e le strutture che visitate; in particolare l’Expo Dubai, con il quale ci siamo proiettati nel prossimo futuro. Un viaggio con il quale si è concluso il percorso di studi che ha dato molta energia ai partecipanti".