Alberi ammalorati sulla San Vitale: si abbattono gli arbusti a Bagnacavallo

Nuovi interventi sono in programma nell’ambito della manutenzione del verde pubblico del Comune di Bagnacavallo. Nei prossimi giorni si concluderà l’abbattimento degli alberi che necessitavano di interventi perché secchi, recanti danni a strutture oppure in condizioni fito-sanitarie compromesse e non più recuperabili. In particolare, alcuni ippocastani ammalorati verranno abbattuti lungo la provinciale San Vitale nel tratto cittadino. Al loro posto, come sempre in questi casi, verrà messo a dimora un numero ancora maggiore di piante nell’area del Redino. Eseguirà gli interventi la ditta Ecol-Verde di Paolo e Gabriele Maccesi.

"Il mese di dicembre – ricorda l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – è stato molto intenso per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico nel territorio bagnacavallese: si è proceduto a numerose potature, sfalci di parchi e sentieri, cura delle fioriere e pulizia dei marciapiedi dalle erbacce. Il Comune di Bagnacavallo dedica infatti particolare attenzione al proprio notevolissimo patrimonio ambientale, fatto di parchi, aree verdi scolastiche, alberature e le siepi lungo strade e viali, aiuole, banchine e camminamenti ciclopedonali, che richiede cure costanti".