Alberi caduti, cavi crollati e allagamenti: circa 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Sono quasi duecento gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati nel ravennate a causa del forte maltempo che si è abbattuto sabato mattina e primo pomeriggio sulla Romagna. Rimozione alberi, cavi crollati, persone impossibilitate ad uscire dalle auto o da zone allagate, sedi stradali occupate da alberi e rami. Altri 200 interventi e richieste di intervento sono in coda al momento della scrittura dell'articolo: solo per Cervia sono previsti altri 50 interventi. Sono in attività più del doppio dei vigili del fuoco che operano in ordinario, circa una cinquantina, più 15 volontari 6 da Ferrara, 5 da Bologna e 4 da Ravenna, oltre i volontari di protezione civile, fatti affluire anche i volontari da Casola Valsenio.