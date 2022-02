Alberi caduti e transenne che 'volano': il maltempo scuote il ravennate nella notte

Il maltempo che nella notte tra venerdì e sabato ha messo sottosopra un po' tutta la Romagna non ha risparmiato il ravennate. Le fortissime raffiche di vento sulla costa hanno superato i 90 chilometri all'ora, ma hanno colpito anche l'entroterra. A Marina di Ravenna sono caduti alcuni alberi, mentre a Lugo il vento ha fatto "volare" le transenne del teatro Rossini.

I Vigili del Fuoco di Ravenna sono al lavoro per rimuovere rami e alberi caduti e per gli altri danni causati dal maltempo. Una trentina gli interventi per sistemare alberi pericolanti, insegne, gazebo e impalcature rovesciati dalle folate, e altri interventi verranno effettuati in giornata.