Alberi crollati sul Santuario: programmato l'intervento dei pompieri per salvare la Madonna del Pino

E' stato fissato per la mattinata di mercoledì l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna per rimuovere i pini caduti sulla Chiesa della Madonna del Pino durante la tromba d'aria dello scorso 13 luglio. Gli interventi di competenza dell’Amministrazione Comunale di Cervia sull’area interessata sono stati effettuati già nei giorni scorsi, in quanto era necessario procedere subito alla rimozione degli alberi caduti nella zona circostante che, se non rimossi, avrebbero ostacolato il posizionamento dei mezzi pesanti destinati a rimuovere i pini caduti direttamente sul Santuario.

La rimozione di questi ultimi, essendo alberi di grandi dimensioni, deve essere effettuata con mezzi adatti, a cura dei Vigili del Fuoco. A tutt’oggi non è stato possibile operare in tal senso, perché tali mezzi sono stati impegnati nelle zone più critiche del territorio ravennate, dove esistevano pericoli di crolli e incolumità per le persone. Nei giorni scorsi c'era stato anche l'appello del parroco, don Pierre Cabantous, che richiedeva un intervento in tempi rapidi per salvare la chiesa danneggiata dal fortunale.