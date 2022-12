Alberi pericolosi: a Castel Bolognese si abbattono i tigli sulla via Emilia

A seguito di una perizia realizzata nel mese di novembre dalla ditta Ares (Arboricoltura Estense) di Ferrara, il Comune di Castel Bolognese ha affidato alla Coop. Montana Valle del Lamone l'intervento di abbattimento di cinque esemplari di tiglio situati in territorio di competenza comunale. L'analisi dei tecnici - consegnata a metà dicembre e prosecuzione di un monitoraggio già in atto sul verde pubblico di Castel Bolognese - ha interessato trentacinque esemplari e per cinque di essi ha evidenziato la presenza di gravi lesioni e un caso di compromissione. Tali risultati hanno decretato la prescrizione di abbattimento.

I cinque tigli in questione sono tutti radicati nel tratto di Via Emilia che precede di poco l'imbocco di Via Martiri di Felisio e prosegue fino all'imbocco di Via Fratelli Scardovi. I lavori di abbattimento prenderanno il via a gennaio 2023.