"Alberi pericolosi": il Comune abbatte le piante e le sostituisce con altre nuove

Nell’ambito dell’attività di controllo sulla sicurezza delle alberature comunali, svolta da Azimut spa in attuazione del contratto di manutenzione del verde, tramite specifiche verifiche di stabilità (Vta – Visual tree assessment) eseguite da un professionista incaricato, è emersa a Ravenna la necessità di procedere all’abbattimento di alcune alberature situate in diverse aree verdi comunali.

L’intervento, che sarà eseguito entro l’anno, si è reso necessario e non più procrastinabile in quanto tutte le verifiche di stabilità effettuate per ciascuna pianta hanno indicato un grado di pericolosità tale da non consentirne il mantenimento, spiegano dall'amministrazione comunale. Al fine di compensare il valore e la funzione ambientale delle alberature abbattute, sono già in corso di studio di fattibilità le messe a dimora di nuove piante arboree, nei siti di abbattimento.