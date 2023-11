Albero abbattuto senza autorizzazione, scatta la sanzione della Polizia Locale

Due verbali per violazione del Regolamento comunale del verde pubblico e privato. E' quanto accaduto mercoledì a Cervia, dove la Polizia Locale, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, insieme ai tecnici agronomi del Servizio Verde del Comune è intervenuta presso l’area recintata in via Leonardo da Vinci al civico 18. Durante il controllo, gli operatori avrebbero constatato che nell’area, di proprietà di una società con sede a Ravenna, era in atto un servizio di manutenzione del verde da parte di una ditta di giardinaggio. In particolare i giardinieri avevano proceduto allo sfalcio del manto erboso, alla potatura di due alberi di tiglio, di cinque alberi di pioppo, un pioppo bianco, e all’abbattimento di una pianta di olmo.

La Polizia Locale avrebbe quindi constatato che non era stata rilasciata nessuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Verde del Comune per l'abbattimento di piante, pertanto è stata elevata una sanzione per violazione amministrativa del Regolamento Comunale del Verde sia al responsabile dell’area che al titolare della ditta esecutrice dei lavori. I tecnici agronomi hanno poi valutato l’intervento di potatura eseguito in particolare sul pioppo bianco, considerandolo come “capitozzatura” (tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco, ndr), pertanto è stato elevato un ulteriore verbale a carico del responsabile dell’area.