Albero caduto per il maltempo: via Ravegnana riaperta al traffico

Il maltempo continua a causare danni nel Ravennate. Dopo la violenta mareggiata di martedì mattina che ha colpito in particolare la costa, nel pomeriggio è caduto un albero su via Ravegnana, a circa 100 metri dall'intersezione con l'Adriatica in direzione Forlì. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Dopo essere stata completamente bloccata, la strada è stata riaperta poco dopo le 18.