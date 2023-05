Grosso albero si sradica e piomba su un'auto: paura in centro a Ravenna

Il maltempo ha causato danni anche a Ravenna città, anche per quanto riguarda la caduta di alberi. Un grosso pino nel primo pomeriggio di oggi si è sradicato dal terreno ed è crollato su un'auto parcheggiata in via Renato Serra, nei pressi dell'ex Macello in borgo San Rocco, colpendo anche un furgone parcheggiato dall'altro lato della strada.

Fortunatamente a bordo non erano presenti persone e non si sono registrati feriti in strada. I Vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione dell'arbusto e la messa in sicurezza della zona.

SPECIALE MALTEMPO

