Dieci giorni dopo il ramo si spezza e crolla nello stesso punto, travolto un uomo in mountain bike

Si sono vissuti attimi di paura sabato pomeriggio a Marina di Ravenna, a causa delle raffiche di vento un grosso ramo di un albero ha ceduto spezzandosi proprio mentre passava un uomo in sella alla sua mountain bike. Il 53enne è stato praticamente travolto, immediatamente coloro che si trovavano a passare lungo via Spalato all'altezza del civico 61, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata.

L'uomo è rimasto sempre cosciente, è stato caricato in ambulanza con un codice di media gravità. Non manca la polemica perché non più tardi di 10 giorni fa, lo scorso 18 agosto, nello stesso punto, un ramo era caduto sempre a causa del maltempo, e si tratta di una strada piuttosto trafficata. Sul posto per effettuare i rilievi è arrivata la Polizia locale di Ravenna. (Foto Argnani)