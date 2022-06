Crolla un pino a Marina di Ravenna: sfiorato un autobus, nessun ferito

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di lunedì a Marina di Ravenna, dove un pino è crollato in viale Ciro Menotti. Nella caduta, l'albero ha sfiorato il parabrezza di un autobus che stava passando di lì proprio in quel momento. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l'albero caduto ha sbarrato completamente la strada. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Ravenna che sta gestendo le deviazioni al traffico.