Arriva l'albero di Natale in piazza: sale l'attesa per l'accensione delle luminarie

È arrivato venerdì mattina in città il nuovo abete che accenderà piazza del Popolo durante il periodo natalizio. Anche quest’anno l’albero di Natale, proveniente da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo, è stato donato dalla città di Andalo grazie all’ormai trentennale legame frutto dei soggiorni estivi dell’associazione Amare Ravenna. L'accensione delle luci dell'albero è fissato per sabato 2 dicembre. Dal 25 novembre, invece, si accenderanno le luminarie natalizie del centro storico.