Si inizia a pensare al Natale: fissata la data di accensione dell'albero a Ravenna

L'estate è ufficialmente alle porte e a Ravenna si inizia già a pensare alle festività natalizie. Elemento centrale della festa è, come da tradizione, il grande albero di Natale che anche quest'anno svetterà in piazza del Popolo. Il Comune ha avviato la ricerca di una sponsorizzazione per la decorazione dell’albero e la copertura, anche parziale, dei relativi costi, attraverso una quota minima di mille euro. Lo sponsor diventerà così partner ufficiale delle iniziative natalizie del centro storico insieme alla società pubblica Azimut che curerà l’esecuzione degli allestimenti e la direzione tecnica del progetto.

Come rende noto il Comune, la decorazione dell’albero potrà avere luogo indicativamente dal 28 novembre 2023 e dovrà essere conclusa entro e non oltre il 2 dicembre, in modo da consentire lo svolgimento della cerimonia di accensione nel pomeriggio dello stesso 2 dicembre. L’albero poi dovrà essere rimosso dalla piazza l'8 gennaio 2023.

Come ormai da tradizione, l’albero, con un'altezza massima di 16-17 metri, sarà donato al Comune di Ravenna dal Comune di Andalo. Sarà inoltre approntata una fornitura di energia elettrica di 6 kwh, eventualmente potenziabili, e saranno utilizzate luci a led. Le eventuali offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 3 novembre, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo turismo@pec.comune.ra.it e via e-mail all’indirizzo eventi@comune.ra.it.