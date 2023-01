Un “albero urbano” per riqualificare la torre piezometrica: parte il concorso di idee

L'Unione della Romagna Faentina ha bandito un concorso di idee per trasformare la torre piezometrica di Via Chiarini a Faenza in un “albero urbano”. L’iniziativa è inquadrata nelle politiche del Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - approvato dalla Romagna Faentina nel 2021 - e guidata dagli obiettivi in esso contenuti. Tra questi è prevista anche la realizzazione di “infrastrutture verdi e blu”. Tali infrastrutture verdi (vegetazione) e blu (acqua) sono una rete di aree naturali e semi naturali presenti sul territorio urbano e rurale in grado di fornire molteplici benefici ambientali e sociali, legati al benessere ambientale anche attraverso la vista e la fruizione di presìdi ecologici.

Le infrastrutture verdi – tra le quali rientrano gli “alberi urbani” - in particolare hanno l’obiettivo di aumentare la qualità ambientale e le funzioni ecosistemiche del verde anche nei contesti urbanizzati, contribuendo a ridurre l’effetto di isola di calore dei centri urbani e strutturando una rete di corridoi ecologici per la difesa e la conservazione della biodiversità. In questo contesto, tra le azioni di adattamento climatico, il PAESC prevede di aumentare la qualità architettonica del contesto urbanizzato e di diminuire l’effetto isola di calore anche attraverso “alberi urbani come elementi verdi e simbolici realizzati attraverso la reinterpretazione ambientale ed ecologica di elementi architettonici esistenti (quali serbatoi piezometrici, torri, ecc.). Al concorso potranno partecipare singoli professionisti o un gruppo di più soggetti con competenze attinenti all’oggetto del concorso. Gli interessati potranno inviare le loro proposte ideative entro e non oltre le ore 24.00 del 15 aprile 2023.