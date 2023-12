Alberto Angela parla dell'evoluzione umana nella storia e firma autografi ai fan

Mentre al Salone dei Mosaici andava in scena la presentazione del libro 'Il mondo al contrario' del generale Roberto Vannacci, ieri sera al Palazzo dei Congressi si è tenuto un affollato evento che ha visto come protagonista il divulgatore scientifico Alberto Angela. Un dialogo pubblico dal titolo "Il cambiamento nasce da un incontro” insieme all’antropologo Stefano Benazzi, durante il quale i due esperti hanno discusso sul viaggio compiuto dall’umanità dai primi passi fino ai nuovi orizzonti. Partendo dalle proprie esperienze personali e di ricerca nell'ambito della paleoantropologia, hanno esplorato i più recenti risultati nello studio dell'evoluzione umana, per poi approdare a momenti successivi della storia della nostra specie.

Grazie alle competenze dei dialoganti, si è parlato dell'impatto che la ricerca e la divulgazione inerenti al nostro passato hanno sulla nostra società e sugli strumenti che ci stiamo dando per affrontare le molte sfide dell'attualità da un punto di vista climatico, demografico e di interazione tra gruppi e individui. L'evento si è concluso con un dialogo tra i due protagonisti e il pubblico e una sessione di autografi.

"Che emozione ascoltare Alberto Angela che ci ha fatto immergere, con il suo pathos, nel viaggio compiuto dall’umanità dai primi passi fino ai nuovi orizzonti", commenta il sindaco Michele de Pascale, presente in prima fila all'evento insieme all'assessore Fabio Sbaraglia e al Prefetto Castrese De Rosa. "Un grande divulgatore scientifico e un grande ricercatore - aggiunge De Rosa - Una delizia sentire Angela e Benazzi confrontarsi e interrogarsi. Occorrono passione, conoscenze e capacità di comporre per essere un bravo divulgatore. E Angela le ha tutte. Complimenti al Campus Universitario di Ravenna e al suo Presidente Mario Neve e al Dipartimento di Beni Culturali e al suo Direttore Luigi Canetti per questa straordinaria iniziativa".