Albi dei giudici popolari, aperte le iscrizioni in Bassa Romagna

Fino al 31 luglio per i cittadini dei Comuni della Bassa Romagna è possibile richiedere di essere iscritti all’elenco degli albi dei giudici popolari per le corti d'assise e per le corti d'assise d'appello. I Comuni dell’Unione della Bassa Romagna rinnovano le proprie liste in ogni anno dispari. Per poter entrare a far parte dell’elenco è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: tra questi la cittadinanza italiana, l'età tra i 30 e i 65 anni e un titolo di studio adeguato (diploma di scuola media per la corte d'assise e di scuola superiore per la corte d'assise d'appello). Non possono entrare a far parte dell’albo magistrati e funzionari in servizio, appartenenti a organi di polizia o di forze armate in servizio e ministri di culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.

La domanda di iscrizione negli albi dei giudici popolari può essere presentata online accendendo con Spid o Cie e selezionando il proprio Comune di residenza (https://servizionline.labassaromagna.it/servizi-online/servizi-elettorali). Una volta ottenuta l’iscrizione, l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio per coloro che vengono chiamati dal tribunale, salvo dispensa da parte del presidente della corte sulla base di richiesta motivata e per legittimo impedimento. I giudici popolari hanno diritto a una indennità. L’iscrizione ha carattere permanente, quindi la cancellazione può avvenire solo se vengono meno i requisiti di idoneità o se si richiede la cancellazione. Per ogni altra informazione, è possibile contattare l'ufficio elettorale del proprio Comune di residenza.