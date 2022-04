Servivano alcolici ai minori di 16 anni: enoteca chiusa per 5 giorni

Venerdì mattina gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e della Polizia Locale di Ravenna hanno eseguito un provvedimento di sospensione per 5 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di altre correlate autorizzazioni a carico di un'enoteca di Ravenna nell’ambito dei servizi di prevenzione programmati in seguito ai numerosi esposti per vari episodi di degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica, che hanno interessato particolarmente alcune vie del centro.

Nel gennaio scorso il personale in divisa ha effettuato un controllo all’interno dell'enoteca accertando l’illecita somministrazione di bevande alcoliche a otto ragazzi minori di 18 e 16 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ravenna Giusi Stellino. Pertanto venerdì mattina gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ravenna hanno apposto i sigilli alla porta del locale, che rimarrà chiuso per cinque giorni.