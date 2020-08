Alcolici venduti dopo le 21 e consumo in strada: tre multe nel week-end

Controlli della Polizia Locale a Cervia, per controllare la movida e contro l'abuso di alcolici che produce degrado e molestie. Il Comune fa sapere che in questo primo weekend di agosto da parte della Polizia Locale di Cervia è stato staccato un verbale per intrattenimento senza autorizzazione. Non solo: sono stati ben sei i verbali per violazione decoro urbano. Per quanto riguarda gli alcolici, una è stata la sanzione per vendita oltre le 21 di sera e due i verbali per detenzione e consumo di alcolici fuori dai luoghi deputati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.