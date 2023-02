Accessori e idee regalo colorate e spiritose: la catena spagnola apre un negozio a Ravenna

Nuova apertura nella centralissima via Cavour a Ravenna. 'Ale Hop', catena di negozi spagnola "posh pound shop" - che tradotto in italiano significa "cose eleganti a una sterlina" - apre in Italia e, dopo Cesenatico, ha scelto Ravenna per inaugurare uno dei primissimi store. L'apertura del negozio (molto simile al Flying Tiger presente sempre in via Cavour), in cui sarà possibile trovare accessori moda e per la casa, gadget e idee regalo simpatiche, decorazioni per feste e matrimoni a prezzi piuttosto economici, è prevista per il periodo di Pasqua nella via dello shopping della città.

Ale Hop - che ha sede ad Alicante - ha una fitta rete franchising in tutta la Spagna e il Portogallo, ma in Italia non aveva ancora messo radici. E la cosa insolita, ma molto interessante per la Romagna, è che parta proprio da Cesenatico e Ravenna. Solitamente, infatti, questi negozi "attecchiscono" prima in città grandi come Milano o Roma e poi arrivano nelle piccole cittadine. Questa volta è accaduto il contrario e Ravenna, grazie agli imprenditori che ne hanno preso il franchising, è diventata uno dei trampolini di lancio per la catena, già conosciuta dai viaggiatori che in questi ultimi anni sono andati in Spagna. La particolarità della catena è che fuori da molti degli store è presente una simpatica mucca pezzata.