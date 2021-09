Il tragico destino di Alessandro: soccorre i feriti nell'incidente, poche ore dopo finisce in un fosso e muore

Un destino terribile, una tragica coincidenza quella legata alla morte di Alessandro Donati, 30enne di Russi che martedì pomeriggio ha perso la vita in un drammatico incidente tra Faenza e Russi. Il giovane, infatti, si era imbattuto in un incidente già qualche ora prima, quando intorno alle 11.30 si era fermato all'incrocio tra via Faentina nord e la San Vitale dove si erano scontrate due auto.

Il 30enne era stato tra i primi a intervenire sull'incidente per aiutare nei soccorsi, e con la sua Mini Cooper aveva chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente per permettere i soccorsi e l'atterraggio dell'elicottero del 118. Poi, una volta arrivati i Carabinieri per la gestione del traffico, era ripartito a bordo di quell'auto che, meno di sei ore più tardi, è finita nel fosso non lasciandogli scampo.

"E' assurdo, Alessandro era un mio cliente - lo ricorda Lucia D'Errico del 'Tre Emme Caffè' di Russi - Era un bravo ragazzo, al bar lo chiamavamo 'belli capelli'. Era molto legato al suo nipotino, lo adorava... Mi dispiace davvero tanto".

Il fatale incidente si è verificato intorno alle 17.15. Donati stava viaggiando sulla sua Mini Cooper su via Madrara verso via Ravegnana quando, poco dopo il ponte di ferro, è finito - forse nel tentativo di effettuare un sorpasso - nel canale di scolo che costeggia la strada, schiantandosi dopo diversi metri contro il ponticello di attraversamento verso una carraia. Alcuni automobilisti di passaggio hanno soccorso il 30enne e hanno spento un principio di incendio partito dal cofano della Mini. I sanitari giunti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista.