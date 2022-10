Lutto nel mondo del volley: addio ad Alfa Casali Garavini

Si è spenta nella notte a 97 anni dopo una settimana di ricovero in ospedale. Lutto nel mondo della pallavolo italiana per la scomparsa di Alfa Casali Garavini, la fondatrice nel 1965 dell'Olimpia Teodora e alla guida in qualità di presidente per un quarantennio circa. "Donna forte che è stata l'anima della grande pallavolo cittadina, siamo certi che anche da lassù continuerà a seguire con passione e con la solita “verve” il nostro lavoro", la ricorda la società sui social.

Casali Garavini è stata la prima donna first lady nel mondo della pallavolo e la società ravennate è stata protagonista, con lei, di 11 scudetti in fila.

"Alfa e’ per me un ricordo che rappresenta un importante capitolo della mia vita e di quella delle mie amiche e compagne di squadra. L’ Alfa, come l’abbiamo sempre chiamata, è stata una donna meravigliosamente illuminata, - ha detto Teresa Arfelli, responsabile comunicazione della Consar Ravenna - ed emancipata che ha saputo costruire e guidare in ambito sportivo una realtà unica che ancora oggi è fonte di ispirazione nel mondo dello sport. Mi restano come ricordo e insegnamento, la sua elegante determinazione, la sua modernità e capacità di anticipare e adattare il suo lavoro ai mutamenti della società in ambito sportivo e umano".