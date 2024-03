Alfonsine, a Casa Monti inaugura la nuova sala multimediale

Sabato 23 marzo alle 15 a Casa Monti ad Alfonsine, in via Passetto 3, inaugura la sala multimediale dedicata alla vita di Vincenzo Monti, nell'ambito delle celebrazioni in occasione dei 270 anni dalla nascita del poeta alfonsinese. Il Comune di Alfonsine ha predisposto un ricco calendario di appuntamenti dedicati all'illustre concittadino per celebrarne il 270esimo anniversario della nascita. Le iniziative - inaugurate con il nuovo allestimento di alcune stanze di Casa Monti - si svilupperanno durante l’anno, nell’ambito di ulteriori progetti di riallestimento e valorizzazione messi in atto dalla direzione museale e dall’Amministrazione comunale, in sinergia con il Comitato montiano, per promuovere la figura del "principe del Neoclassicismo".

La sala multimediale che sarà inaugurata il 23 marzo accompagnerà il visitatore del museo di Casa Monti, integrando le narrazioni fornite dai numerosi cimeli presenti e dai pannelli informativi; racconterà non solo la vita del poeta, ma ance le influenze che ha avuto sulla storia; è pensata per arrivare a diversi tipi di pubblico, attraverso modalità e linguaggi che possano essere attrattivi anche per le giovani generazioni. L'evento è a ingresso libero, ma su prenotazione.