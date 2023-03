Alfonsine, apre la nuova area giochi inclusiva: uno spazio ludico senza barriere

Giovedì 16 marzo alle 16.30 l'Amministrazione comunale di Alfonsine inaugurerà la nuova area giochi inclusiva situata all'interno del Parcobaleno. A ottobre sono stati avviati i lavori di sistemazione dell’area giochi, che hanno portato alla rimozione dei vecchi e all'installazione di nuovi dal carattere inclusivo.

Nel parco si svolgono infatti varie attività sportive e ludico ricreative, ma erano presenti alcune barriere architettoniche che impedivano l’utilizzo di attrezzature gioco da parte di chi ha delle disabilità. Per rendere l'area il più inclusiva possibile è stato realizzato uno spazio senza alcuna barriera, consentendo quindi l’accesso e l’utilizzo delle attrezzature ludiche a ogni genere di utenza.

La spesa complessiva per la realizzazione della nuova area è stata di circa 90mila euro e gli interventi realizzati riguardano la creazione di un pavimentato sulla quale sono stati posati un gioco multifunzione composto da torretta con scivoli, banchetto, sedute, un’altalena con un seggiolino pienamente accessibile e una piccola giostra. È stato inoltre realizzato un camminamento in calcestruzzo che collega l’area inclusiva al resto per parco, oltre alla ricollocazione e sistemazione di due pannelli gioco.